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105-летний француз проехал на велосипеде 22,528 км за один час

4 января 2017, среда. 23:35. Другие
105-летний француз Робер Маршан проехал на велосипеде 22,528 км за один час, сообщает Reuters.

На треке недалеко от Парижа Маршан пытался побить собственный рекорд для возрастной категории «свыше 100 лет» — 26,927 км – который установил в 2014 году в возрасте 102 лет.

«Я не заметил предупреждения, что остаётся 10 минут. Если бы увидел, то смог бы проехать быстрее. Попробую ли я побить рекорд в следующем году? Человеку нужно 9 месяцев, чтобы появиться на свет, и всего 30 секунд, чтобы умереть», — прокомментировал своё достижение Маршан.
Источник: Reuters Сообщить об ошибке
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