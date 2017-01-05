Биатлонисты не поддержали инициативу Фуркада бойкотировать этапы Кубка мира

4 января в Оберхофе состоялась встреча биатлонистов, на которой, в частности, прошло обсуждение последнего допингового скандала в России. Спортсмены не поддержали инициативу француза Мартена Фуркада бойкотировать этапы Кубка мира, по мнению которого Международный союз биатлонистов (IBU) применил недостаточные санкции в отношении фигурантов скандала.
«Не будет никакого бойкота. Мы вышлем список наших требований IBU и посмотрим, что будет дальше», — приводит слова чеха Михала Шлезингра сайт норвежского телеканала NRK.
Также негативно об идее бойкота высказались норвежцы Уле-Эйнар Бьорндален и Эмиль Хегле Свендсен.