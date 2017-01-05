Сундбю: я неправильно распределил силы по дистанции в гонке преследования

Норвежец, ставший вторым в гонке преследования на 15 км свободным стилем в рамках многодневки «Тур де Ски», рассказал, что помешало ему сократить отставание от россиянина«Всё началось хорошо для меня, первые три с половиной круга я бежал хорошо и отыгрывал отставание, но затем ноги перестали работать, и стало очень трудно. Не знаю, сказалась ли усталость от предыдущих гонок, но я надышался и потерял много времени на финишном отрезке. Может быть, я неправильно распределил силы по дистанции, потому что слишком быстро начал.Я ужасно провёл концовку гонки и получил огромное отставание. Конечно, я надеялся, что результат гонки преследования будет иным, но и эту фору возможно отыграть», — приводит слова Сундбю TV2.