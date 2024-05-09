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Фрида Карлссон сообщила, что завершит спортивную карьеру через три года

Фрида Карлссон сообщила, что завершит спортивную карьеру через три года
Фрида Карлссон
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Бронзовый призёр Олимпиады-2022 и чемпионка мира в эстафетных гонках шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала, когда планирует завершить спортивную карьеру. Спортсменка будет выступать до 2027 года.

«Мне нравится ставить дедлайны. Именно так я работаю лучше всего.

Весна 2027 года особенная для шведского лыжного спорта. Дома, в Фалуне пройдёт чемпионат мира, который станет завершающим для меня. Учитывая чемпионат мира — 2025 в Тронхейме и Олимпийские игры — 2026 в Милане. Меня очень мотивирует возможность написать историю. Но всё ещё может измениться», — сказала Карлссон в интервью Expressen.

Напомним, шведка Фрида Карлссон заняла третье место в общем зачёте Кубка мира по итогам сезона-2023/2024.

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