Терентьева и Фалеева перешли в сборную Татарстана

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022 Наталья Терентьева (Непряева) и победительница Кубка России в зачёте спринтерских гонок Анастасия Фалеева в сезоне-2024/2025 продолжат выступление под флагом Республики Татарстан.

«Как вы уже знаете, подписаны контракты со Степановой и Коростелёвым. Также мы заключили соглашения с Непряевой (сменила фамилию на Терентьева. — Прим. «Чемпионата») и Фалеевой. Они входят в состав сборной Татарстана. Остальные ребята продолжают думать, держим с ними связь. Первый тренерский совет уже состоялся. 14 мая опубликуем окончательный состав команды на следующий сезон», — приводит слова главы региональной федерации лыжных гонок Ильшата Фардиева «Матч ТВ».

Наталья Терентьева ранее выступала за Архангельскую область, а Анастасия Фалеева за Санкт‑Петербург и Ненецкий АО. 9 мая также стало известно о переходе в Татарстан Вероники Степановой и Савелия Коростелёва.