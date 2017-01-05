Текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе КМ в Оберхофе

5 января на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Старт будет дан в 16:15 по московскому времени.Первым из россиян в гонку отправится, получивший седьмой стартовый номер. Затем в борьбу вступят(17),(18),(30),(48),(95).Лидер общего зачёта Кубка мира французстартует 23-м.«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этих соревнований: