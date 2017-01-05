Текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе КМ в Оберхофе

5 января на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Старт будет дан в 16:15 по московскому времени.
Первым из россиян в гонку отправится Матвей Елисеев, получивший седьмой стартовый номер. Затем в борьбу вступят Антон Шипулин (17), Максим Цветков (18), Антон Бабиков (30), Дмитрий Малышко (48), Юрий Шопин (95).
Лидер общего зачёта Кубка мира француз Мартен Фуркад стартует 23-м.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этих соревнований:
Текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки в Оберхофе