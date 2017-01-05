Поварницын занял третье место в спринте на этапе Кубка IBU в Мартелле

Российский биатлонист Александр Поварницын занял третье место в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в Мартелле (Италия). Победителем стал норвежец Андреас Дало Варнес. Второй результат продемонстрировал австриец Николаус Лайтингер.
Биатлон. Этап Кубка IBU. Мартелль
Спринт. Мужчины
1. Андреас Дало Варнес (Норвегия) – 25:45.0 (2).
2. Николаус Лайтингер (Австрия) — +9,6 (0).
3. Александр Поварницын (Россия) — +33.3 (1).
4. Александр Логинов (Россия) — +37,3 (3)…
19. Алексей Волков (Россия) — +1.29,0 (5)…
21. Тимур Махамбетов (Россия) — +1.31,9 (3).