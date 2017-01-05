Иванова завоевала серебро чемпионата Европы по санному спорту в Кёнигзее

Россиянка Татьяна Иванова стала второй на пятом этапе Кубка мира по санному спорту в Кёнигзее, в рамках которого разыгрываются награды чемпионата Европы. Победила немка Натали Гайзенбергер, а замкнула тройку призёров её соотечественница Татьяна Хюфнер.
Санный спорт. Кубок мира. Пятый этап. Чемпионат Европы. Кёнигзее, Германия
Женщины. Этап Кубка мира
1. Натали Гайзенбергер (Германия) – 51,178.
2. Татьяна Иванова (Россия) – 51,329.
3. Татьяна Хюфнер (Германия) – 51,433…
15. Виктория Демченко (Россия) – 52,109…
21. Екатерина Батурина (Россия) – 52,600.
Женщины. Чемпионат Европы
1. Натали Гайзенбергер (Германия) – 51,178.
2. Татьяна Иванова (Россия) – 51,329.
3. Татьяна Хюфнер (Германия) – 51,433…
10. Виктория Демченко (Россия) – 52,109…
14. Екатерина Батурина (Россия) – 52,600.