Эберхард: победа в спринте очень важна для меня в преддверии ЧМ в Хохфильцене

Австриец, победивший в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе, поделился эмоциями от достигнутого успеха.«В декабре я неплохо выступал на дистанции, поэтому в перерыве на Рождество и Новый год я сосредоточился на стрельбе и много времени проводил на стрельбище. Сегодня было трудно, потому что шёл снег и дул сильный ветер. Стрелять было тяжело, но я справился и здорово провёл гонку.Я сразу сделал ставку на быстрый ход, и, к счастью, у меня остались силы на финишный круг, и я смог сохранить лидерство. Это очень важный и приятный успех, особенно в преддверии чемпионата мира в Хохфильцене», — приводит слова Эберхарда официальный сайт Международного союза биатлонистов.