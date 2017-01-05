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Эберхард: победа в спринте очень важна для меня в преддверии ЧМ в Хохфильцене

5 января 2017, четверг. 19:40. Другие
Австриец Юлиан Эберхард, победивший в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе, поделился эмоциями от достигнутого успеха.

«В декабре я неплохо выступал на дистанции, поэтому в перерыве на Рождество и Новый год я сосредоточился на стрельбе и много времени проводил на стрельбище. Сегодня было трудно, потому что шёл снег и дул сильный ветер. Стрелять было тяжело, но я справился и здорово провёл гонку.

Я сразу сделал ставку на быстрый ход, и, к счастью, у меня остались силы на финишный круг, и я смог сохранить лидерство. Это очень важный и приятный успех, особенно в преддверии чемпионата мира в Хохфильцене», — приводит слова Эберхарда официальный сайт Международного союза биатлонистов.
Источник: Международный союз биатлонистов Сообщить об ошибке
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