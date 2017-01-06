Текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на этапе КМ в Оберхофе

6 января на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Старт будет дан в 16:15 по московскому времени.Первой из россиянок в гонку отправится, получившая четвёртый стартовый номер. Затем в борьбу вступят(12),(37),(53),(90).Лидер общего зачёта Кубка мира немкав спринте не выступит.«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этих соревнований: