Текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на этапе КМ в Оберхофе

6 января на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Старт будет дан в 16:15 по московскому времени.
Первой из россиянок в гонку отправится Ольга Подчуфарова, получившая четвёртый стартовый номер. Затем в борьбу вступят Татьяна Акимова (12), Екатерина Глазырина (37), Ульяна Кайшева (53), Ирина Услугина (90).
Лидер общего зачёта Кубка мира немка Лаура Дальмайер в спринте не выступит.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этих соревнований:
Текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки в Оберхофе