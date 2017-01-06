Семёнов: в спринте я впервые в сезоне добрался до финиша с «рабочими» ногами

Украинский биатлонистпрокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Он занял 14-е место.«Для меня было приятно соревноваться на настоящем снегу, хотя метель немного прибавила проблем на пристрелке. На самом деле ветер был, но такой, что с ним можно было бороться. Ответственность за промахи полностью беру на себя. Старался стрелять в ритме, но в таких условиях нужно было стрелять наверняка.Самое приятное в сегодняшней гонке то, что это первый старт в сезоне, когда я добрался до финиша с „рабочими“ ногами! Надеюсь, мы нащупали решение», — цитируют Семёнова «Подробности».