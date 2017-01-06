«Уральский Трубник» вновь обыграл «Енисей» в ЧР по хоккею с мячом

«Уральский Трубник» из Первоуральска на своём льду одержал вторую победу подряд над красноярским «Енисеем» в матче чемпионата России по хоккею с мячом. Встреча группы «Восток» завершилась со счётом 8:4 в пользу хозяев.
Днём ранее команды уже встречались друг с другом, победа также досталась клубу из Первоуральска – 4:3.
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига
«Уральский Трубник» (Первоуральск) – «Енисей» (Красноярск) – 8:4 (2:2).
Голы: Усов, 18, Герасимов, 38, 47, Липин, 50, Сидоров, 60, Орлов, 62, Почкунов, 68, Разуваев, 89 — Логинов, 4, Ахметзянов, 10, Миргазов, 49, Чернышёв, 57.