Определился второй финалист чемпионата мира по снукеру

Валлийский снукерист Джек Джонс (44-й номер мирового рейтинга) вышел в финал чемпионата мира, который проходит в Шеффилде (Англия). В полуфинальном поединке он со счётом 17:12 обыграл англичанина Стюарта Бинэма (29-й номер мирового рейтинга).

В решающем матче за звание чемпиона мира — 2024 Джонс сразится с другим снукеристом из Англии Кайреном Уилсоном (12-й номер мирового рейтинга).

Чемпионат мира по снукеру завершится 6 мая. Его общий призовой фонд составил £ 2,395 млн. Победитель турнира получит £ 500 тыс.

Действующим победителем ЧМ является бельгиец Люка Бресель, который закончил соревнования в этом году уже в первом круге, уступив проигравшему сегодняшнему неудачнику Гилберту.

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