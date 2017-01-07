Фуркад выиграл гонку преследования на этапе КМ в Оберхофе, Бабиков — 6-й

Француз Мартен Фуркад победил в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе. Второе место занял немец Арнд Пайффер, а замкнул тройку призёров итальянец Доминик Виндиш. Россиянин Антон Бабиков стал шестым.
Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Оберхоф, Германия
Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км
1. Мартен Фудкад (Франция) — 36.45,7 (1).
2. Арнд Пайффер (Германия) — +1.09,9 (3).
3. Доминик Виндиш (Италия) — +1.32,4 (5).
4. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) — +1.32,6 (5).
5. Эрик Лессер (Германия) — +1.36,1 (5).
6. Антон Бабиков (Россия) — +1.40,7 (5).
7. Михал Шлезингр (Чехия) — +1.54,0 (6).
8. Хенрик Л'Абе Лунд (Норвегия) — +1.55,3 (5).
9. Артём Прима (Украина) — +1.55,3 (2)
10. Максим Цветков (Россия) — +2.03,9 (4)…
16. Антон Шипулин (Россия) — +2.28,9 (5)…
18. Дмитрий Малышко (Россия) — +2.30,8 (6)…
31. Юрий Шопин (Россия) — +4.10,9 (7).