«Сибиряк» и «Динамо» сыграли вничью в матче чемпионата России по мини-футболу

Новосибирский «Сибиряк» в 12-м туре чемпионата России по мини-футболу на своей площадке сыграл вничью с подмосковным «Динамо» со счётом 3:3. Подопечныезанимают второе место в турнирной таблице, а бело-голубые располагаются на четвёртой позиции.«Сибиряк» (Новосибирск) — «Динамо» (Московская область) — 3:3 (1:2)Фернандиньо, 9 (0:1), Бурков, 20 (0:2), Жуан, 23 (1:2), Кудзиев, 28 (2:2, 6м), Сими Сайотти, 43 (3:2), Нандо, 46 (3:3, 10м).