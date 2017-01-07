Мякяряйнен: на последнем круге берегла силы для завтрашней гонки

Финская биатлонистка, ставшая третьей в гонке преследования на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе, прокомментировала выступление.«Всегда довольна, когда оказываюсь на подиуме, потому что это признак хорошего результата. Конкуренция у женщин растёт год от года. Конечно, хочется одержать первую в сезоне победу, и я верю, что этот день придёт. Я тоже устала сегодня. После третьего круга почувствовала тяжесть на лыжне и не смогла поддерживать лучшую скорость. На последнем круге я уже начала беречь силы для завтрашней гонки», — передаёт слова Мякяряйнен специальный корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.