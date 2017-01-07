Конькобежец Юсков — 5-й после 2 стартов в классическом многоборье на ЧЕ

Российский конькобежец Денис Юсков стал восьмым на дистанции 5000 м в классическом многоборье на чемпионате Европы в Нидерландах. В общем зачёте после двух стартов он занимает пятое место. Лидирует голландец Свен Крамер, который выиграл забег на 5000 м.
Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Херенвен, Нидерланды
Классическое многоборье. Мужчины. 5000 м
1. Свен Крамер (Нидерланды) — 6.10,58.
2. Ян Блокхайзен (Нидерланды) — 6.16,86.
3. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) — 6.20,17…
8. Денис Юсков (Россия) — 6.26,89…
12. Данил Синицин (Россия) — 6.33,02…
17. Сергей Трофимов (Россия) — 6.39,71.
После двух дистанций из четырёх
1. Свен Крамер (Нидерланды) — 73,868.
2. Ян Блокхайзен (Нидерланды) — 74,116.
3. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) — 74,747…
5. Денис Юсков (Россия) — 75,129…
12. Данил Синицин (Россия) — 76,412…
15. Сергей Трофимов (Россия) — 76,881.