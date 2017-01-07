Ухов победил в прыжках в высоту на «Рождественских стартах» в Екатеринбурге

Сегодня, 7 января, в Екатеринбурге состоялись «Рождественские старты» по лёгкой атлетике, результаты которых мы и предлагаем вашему вниманию. Стоит отметить победу Ивана Ухова в прыжках в высоту и Константина Шабанова на дистанции 60 м с барьерами.
Лёгкая атлетика. Гран-при. Первый этап. «Рождественские старты». Екатеринбург
Мужчины. 60 м
1. Игорь Образцов – 6,69.
2. Роман Созонов – 6,82.
3. Рушан Абдулкадеров – 6,89.
300 м
1. Александр Скоробогатько – 33,63.
2. Артём Денмухаметов – 33,88.
3. Максим Файзулин – 33,90.
600 м
1. Антон Балыкин – 1.19,70.
2. Данила Ефремов – 1.19,87.
3. Антон Терентьев – 1.20,17.
1000 м
1. Константин Холмогоров – 2.20,56.
2. Павел Тебеньков – 2.25,30.
3. Виктор Чудиновский – 2.25,74.
3000 м
1. Владимир Никитин – 7.48,13.
2. Артём Леоненко – 7.57,68.
3. Егор Николаев – 7.58,42.
60 м/б
1. Константин Шабанов – 7,68.
2. Алексей Дрёмин – 7,86.
3. Филипп Шабанов – 7,92.
Высота
1. Иван Ухов – 2,30.
2. Дмитрий Семёнов – 2,27.
3. Арсений Расов – 2,24.
Женщины. 60 м
1. Кристина Сивкова – 7,31.
2. Анастасия Григорьева – 7,40.
3. Варвара Насибулина – 7,59.
300 м
1. Екатерина Реньжина – 37,63.
2. Юлия Кузнецова – 38,15.
3. Екатерина Вахрушева – 39,77.
500 м
1. Юлия Кузнецова – 1.12,20.
2. Анастасия Жданова и Ирина Такунцева – по 1.12,69.
1000 м
1. Александра Гуляева – 2.39,76.
2. Елена Кобелева – 2.44,33.
3. Наталья Данилова – 2.45,08.
2000 м
1. Анна Щагина – 5.47,62.
2. Анастасия Калина – 5.51,45.
3. Гульшат Фазлитдинова – 5.54,74.
60 м/б
1. Анна Ватропина – 8,40.
2. Вероника Печёнкина – 8,54.
3. Ирина Решёткина – 8,65.