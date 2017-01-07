Граф: на российских соревнованиях мне бежится в чём-то тяжелее

Российская конькобежкапрокомментировала выступление в классическом многоборье на чемпионате Европы в Нидерландах.«Довольна своей «пятёркой», которую пробежала ровно, немного недовольна «полуторкой». Хочется сказать спасибо тренерам — Павлу Абраткевичу, нашему персоналу, массажистам. Они вкладывают душу, всегда с нами, весь день на катке. На российских соревнованиях мне бежится в чём-то тяжелее, из-за того что от меня чего-то ждут, психологически это тяжелее. Здесь, в атмосфере праздника, я себя иначе чувствую. Хочется сохранить и преумножить полученную здесь уверенность, ведь главные старты у нас впереди», — приводит слова Граф «Р-Спорт».