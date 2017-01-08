Ковальчик: «Тур де Ски» выиграл единственный здоровый спортсмен Устюгов

Польская лыжницавыразила радость по поводу победы россиянинав многодневной гонке «Тур де Ски», где на последнем этапе он блистательно преодолел подъём в гору Альпе де Чермис, посрамив также норвежских спортсменов, которые пользуются средствами против астмы на основе запрещённого препарата сальбутамола.«Урааа! Браво, Устюгов! Отлично, что подъём в гору Альпе де Чермис снова выиграл единственный здоровый спортсмен. По крайней мере среди мужчин», — написала Ковальчик в своём «твиттере».