Крамер завоевал 9-е золото ЧЕ по конькобежному спорту в классическом многоборье

Голландец Свен Крамер стал девятикратным чемпионом Европы по конькобежному спорту в классическом многоборье. Вторым стал его соотечественник Ян Блокхайзен, а обладателем бронзы — бельгиец Барт Свингс. Россиянин Юсков завоевал седьмое место.
Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Херенвен, Нидерланды
Классическое многоборье. Мужчины. 10 000 м
1. Свен Крамер (Нидерланды) — 13.06,30.
2. Ян Блокхайзен (Нидерланды) — 13.11,95.
3. Барт Свингс (Бельгия) — 13.15,54…
8. Денис Юсков (Россия) — 14.04,07.
Итоги в многоборье
1. Свен Крамер (Нидерланды) — 148,699.
2. Ян Блокхайзен (Нидерланды) — 149,816.
3. Барт Свингс (Бельгия) — 151,293…
7. Денис Юсков (Россия) — 152,845…
13. Данил Синицин (Россия) — 112,948.
14. Сергей Трофимов (Россия) — 112,994.