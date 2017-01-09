Легков: победа Устюгова говорит о том, что русские богатыри ещё не перевелись

Победитель «Тур де Ски» — 2013, в числе шести российских лыжников отстранённый от участия в многодневке 2017 года по подозрению в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх – 2014, прокомментировал победу в Туре-2017 товарища по команде —«Прекрасные эмоции. Мы с Серёгой уже созвонились, спасибо ему огромное за эту победу. Он не раз говорил, что борется за нас, это очень приятно слышать, придает много сил. Я не сомневался в его победе, у него огромное будущее, его победа на „Тур де Ски“ в такое время говорит о том, что русские богатыри ещё не перевелись.Мы были тоже в хорошей форме. Думаю, всё ещё впереди, вместе ещё побегаем и не раз покажем, что мы сильные спортсмены.Многодневка сама по себе очень тяжёлая, но Устюгов находится в прекрасной форме. Сил было потрачено много, но, думаю, Устюгов сегодня эту гору даже не заметил. Тяжело было только на подъёме, а когда пошла равнина, Серега нарастил преимущество и дошёл до финиша.Чтобы подготовить Устюгова, есть главный тренер сборной России Маркус Крамер, который всё сделает грамотно. Он даст ему отдохнуть, Сергей восстановится и с новыми силами начнёт подготовку к чемпионату мира», — приводит слова Легкова ТАСС.