Исинбаева вошла в список кандидатов в сборную РФ по лёгкой атлетике на 2017 год

Министерство спорта РФ опубликовало список кандидатов в сборные команды Российской Федерации на 2017 год по лёгкой атлетике. Примечательно присутствие в списке двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом, объявившей о завершении карьеры в августе 2016 года.В список также попали девять российских ходоков, ранее уличённых в применении допинга и отбывших наказание. Кандидатами в основной состав сборной России по спортивной ходьбе стали 11 мужчин и пять женщин, среди которых. В резервный состав попала, которая также ранее была наказана.