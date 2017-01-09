Исинбаева вошла в список кандидатов в сборную РФ по лёгкой атлетике на 2017 год

Министерство спорта РФ опубликовало список кандидатов в сборные команды Российской Федерации на 2017 год по лёгкой атлетике. Примечательно присутствие в списке двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой, объявившей о завершении карьеры в августе 2016 года.
В список также попали девять российских ходоков, ранее уличённых в применении допинга и отбывших наказание. Кандидатами в основной состав сборной России по спортивной ходьбе стали 11 мужчин и пять женщин, среди которых Ольга Каниськина, Елена Лашманова, Сергей Кирдяпкин, Екатерина Медведева, Станислав Емельянов, Сергей Бакулин, Пётр Богатырёв и Дементий Чепарев. В резервный состав попала Татьяна Минеева, которая также ранее была наказана.