Устюгов: беру на сборы много книг, чтобы не сидеть всё время в телефоне

Победитель «Тур де Ски» российский лыжникрассказал о любви к чтению книг.«Я очень люблю читать, иногда читаю книги в Интернете. Последняя книга, которую я прочитал, — „Марсианин“. Я прочитал её очень быстро, буквально за несколько дней, настолько она мне понравилась. А потом только посмотрел фильм, и он понравился мне гораздо меньше.Я всегда беру с собой на сборы много книг, чтобы не проводить много времени в телефоне. Одно время я постоянно сидел в Интернете, сейчас мне не хочется повторять тот опыт», — приводит слова Устюгова официальный сайт Международной федерации лыжных гонок.