Граф: Вюст настолько хорошо готова, что может бежать всю дистанцию, как робот

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады в Сочи-2014в эфире программы «Все на матч» прокомментировала своё выступление на чемпионате Европы по конькобежному спорту, где стала пятой в классическом многоборье.«Очень довольна, поскольку чемпионат проводился в Херенвене, где были полные трибуны. Чувствовался такой соревновательный дух, который сложно передать. Результаты порадовали — стабильно, лучше, чем было на чемпионате России, который проходил у нас в конце декабря. Думаю, такие чемпионаты нужны, и здорово, что в программу включили спринт, благодаря чему соревнования стало интереснее смотреть. Надеемся, у нас будет отличная форма на чемпионате мира. Будем готовиться.Мы сконцентрировались на средних дистанциях и немного упустили длину. Два года тренируюсь по новой программе, и новый тренер предъявляет несколько иные требования к технике. То, что мы делали летом, — это непривычно. Когда тренировалась четыре года с Маркетто, была совершенно другая программа. Не скажу, где хорошо, а где плохо, но всё совершенно другое. Мне нужно время, чтобы адаптироваться, и два года — это недостаточный срок для демонстрации быстрых секунд. Мне раньше не хватало уверенности, и я, можно сказать, бежала по дистанции без коньков, в шиповках. Теперь дела с этим обстоят лучше.Иногда смотрю на Вюст на разминке и удивляюсь. Она может зевать во весь рот, и такое ощущение, что это и не человек вовсе. Она настолько хорошо готова, в том числе психологически, что может от начала и до конца бежать, как робот. Если у Сабликовой мы ещё видим усталость, какие-то замедления шага, то у Вюст такого вообще не просматривается. Я не знаю, как бороться с голландками. Как-то спросила у тренера голландцев, Роджера, их секрет, но он заулыбался и сказал: „Мы как все, работаем“.