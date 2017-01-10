Тихонов — Логинову: не слушай Бегю, ты способен бросить вызов главному французу

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлонупрокомментировал словао том, что ему неприятно проигрывать, отбывшему дисквалификацию за использование эритропоэтина. Француз назвал россиянина мошенником.«Хочу поддержать Сашу Логинова в непростой ситуации, когда соперники пытаются оказывать на него давление. Саша, не обращай внимания ни на что, тем более на высказывания какого-то француза, ничего в жизни не выигравшего.Лучший ответ всем им — это результат. В следующий раз привези ему ещё на полминуты больше, а в конце концов тебе по силам бросить вызов и самому главному французу (). В своё время они даже до Москвы дошли, но всё равно русский народ поставил их на место, и так будет всегда.А молодому французу Бегю хотел бы напомнить, что многократный „горный король“ „Тур де Франс“ Ришар Виранк был спортсменом поизвестнее, но такой ерунды не говорил, поскольку сам оттрубил дисквалификацию в 1998 году и всё прекрасно понимал. Человек не может бесконечно долго нести наказание даже за серьёзный проступок», — написал Тихонов в своём блоге.