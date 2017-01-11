Тудегешева — восьмая в параллельном слаломе на этапе КМ в Бад-Гаштайне

Австрийка Даниэла Ульбинг выиграла соревнования в параллельном слаломе на этапе Кубка мира по сноуборду в Бад-Гаштайне. Второй стала голландка Мишель Деккер, а замкнула тройку призёров ещё одна хозяйка состязаний — Сабина Шоффман. Лучшей из россиянок стала Екатерина Тудегешева, показавшая восьмой результат.
Сноуборд. Этап Кубка мира. Бад-Гаштайн, Австрия
Женщины. Параллельный слалом
1. Даниэла Ульбинг (Австрия).
2. Мишель Деккер (Нидерланды).
3. Сабина Шоффман (Австрия)…
8. Екатерина Тудегешева (Россия)…
11. Алёна Заварзина (Россия)…
16. Елизавета Салихова (Россия).
17. Наталья Соболева (Россия)…
19. Милена Быкова (Россия).
20. Екатерина Хатомченкова (Россия)…
25. Екатерина Илюхина (Россия).