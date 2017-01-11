Бутов покинул пост директора соревнований «Русская зима» после 15 лет работы

Генеральный секретарь Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА)рассказал, что покидает должность директора соревнований «Русская зима».«Спустя 15 лет работы в качестве руководителя легкоатлетических соревнований в манеже „Русская зима“ я покидаю должность директора. Всё это время соревнования организовывались Всероссийской федерацией лёгкой атлетики, а я участвовал в привлечении инвестиций для проведения соревнований. В этом году вновь избранный президент ВФЛА решил назначить на эту должность другого человека.Благодарю всех, кто все эти годы участвовал в организации „Русской зимы“. Теперь начинается новая жизнь соревнований, и я желаю им удачи. Надеюсь, турнир будет продолжаться», — написал Бутов на своей странице в сети «Фейсбук».В 2017 году соревнования «Русская зима» пройдут 4-5 февраля.