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Колобков: готовы работать с МОК, ВАДА, а на призыв НАДО я бы не обращал внимания

11 января 2017, среда. 11:02. Другие
Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал призыв Национальных антидопинговых организаций отстранить всех российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, а также лишить Россию права проведения любых состязаний, как уже полученных, так и будущих.

«К сожалению, НАДО и их руководители создают неприятный информационный фон, но реально такие вопросы обсуждаются на уровне других организаций – президентов международных федераций, МОК, Совета Европы, ЮНЕСКО.

НАДО – это ряд национальных антидопинговых агентств, у которых имеется прикладная функция. Они не являются ни спортивными организациями, ни федерациями. Их фамилий я даже не знаю. Не знаю, кто эти люди. И они делают странные, по сути дела, политические заявления. Для нас эти заявления непонятны. Но они укладываются в общий контекст заявлений подобных организаций, таких как, например, UKAD. Совсем недавно что-то похожее высказал руководитель этой организации, который не является спортивным руководителем, не отвечает за развитие спорта в мире.

Мы готовы обсуждать вопросы антидопинговой политики с МОК, с ВАДА, с Советом Европы. С ВАДА у нас есть план работы. А на заявления каких-то странных руководителей я бы не обращал внимания. НАДО состоит из 19 национальных антидопинговых агентств. Вы можете себе представить, чтобы руководитель РУСАДА или другой национальной антидопинговой организации вдруг заявил об отстранении спортсменов или проведении соревнований в любой стране? Это явно выходит за рамки их деятельности. Пусть они займутся тем, чем и должны заниматься», — цитирует Колобкова «Р-Спорт».
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
Павел Колобков ВАДА Допинг МОК Отстранение России
Новости. Другие
11 января 2017, среда
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