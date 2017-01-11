Карякин отказался от участия в серии Гран-при FIDE

, менеджер российского гроссмейстера, сообщил, что Сергей отказался от участия в серии турниров Гран-при FIDE. Первый этап соревнований состоится в Шардже 17-28 февраля.«Сергей принял решение отказаться от участия в серии Гран-при FIDE. И официальное письмо уже направлено в FIDE. Причиной стало большое количество турниров, в которых Сергей сыграет в 2017 году.В ближайшее время Сергей сыграет в голландском Вейк-ан-Зее, а потом возьмёт небольшую паузу. И он точно затем будет выступать на турнирах в Ставангере, Шамкире, Кубке мира и в соревнованиях серии Grand Chess Tour. Нагрузка в этом году у него будет очень серьёзная», — цитирует Зангалиса «Р-Спорт».