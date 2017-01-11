Бабиков: никому не пожелаю ситуацию, что была у меня на финише эстафеты

Российский биатлонист, который на последних метрах эстафетной гонки в Рупольдинге уступил победу норвежцу Эмилю Хегле Свендсену, прокомментировал своё выступление.«Когда слышишь от тренеров о приближающихся соперниках, стараешься с этим справляться. У меня был нормальный отрыв, но не ожидал, что будет так тяжело на последнем круге. В принципе, отстрелял нормально. Надо было попадать стоя, но такое случается. Тем не менее думал, что сумею сохранить и нарастить скорость, однако сегодня этого, к сожалению, не получилось сделать, отдал позицию. Но Свендсен сегодня был сильнее.Сложно передать свои ощущения на финише. Надеюсь, большинство людей никогда их не испытает. Просто нет никаких сил в ногах, они начинают болеть, сковываться, и ты не можешь ничего сделать. В какой-то момент и голова подавляет. Когда тебя обходит сильный спортсмен и ты понимаешь, что не можешь составить ему конкуренцию — никому этого не пожелаю. Просто невозможно работать.После финиша ребята меня поддержали. Шипулин сказал, что он тоже был в такой ситуации и мне не надо расстраиваться. Верю, что, когда наберу свою лучшую форму, никто уже не увидит от меня таких послаблений на финише и на трассе в целом. Может, у нас лыжи до конца не сработали. Сомневаюсь, что вся команда была настолько плохо подготовлена, раз каждый проигрывал ногами на последнем круге. Тренеры разберутся», — отметил Бабиков в эфире «Матча».