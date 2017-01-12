На чемпионате мира по шахматам в Тегеране сыграют 11 россиянок

С 10 февраля по 5 марта в Тегеране пройдёт чемпионат мира по шахматам среди женщин. Участие в соревнованиях примут 11 россиянок:, сообщает официальный сайт FIDE.Также в заявку вошли победительница серии Гран-при FIDE китаянка, шведкаиз Индии, грузинкаи украинкаОт участия в турнире отказались чемпионка мира китаянка, экс-чемпионка мира украинка, россиянки