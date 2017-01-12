На чемпионате мира по шахматам в Тегеране сыграют 11 россиянок

С 10 февраля по 5 марта в Тегеране пройдёт чемпионат мира по шахматам среди женщин. Участие в соревнованиях примут 11 россиянок: Наталья Погонина, Александра Горячкина, Александра Костенюк, Валентина Гунина, Алина Кашлинская, Анастасия Боднарук, Марина Нечаева, Ольга Гиря, Екатерина Ковалевская, Дарья Чарочкина и Анастасия Савина, сообщает официальный сайт FIDE.
Также в заявку вошли победительница серии Гран-при FIDE китаянка Цзюй Вэньцзюнь, шведка Пиа Крамлинг, Харика Дронавалли из Индии, грузинка Нино Бациашвили и украинка Анна Ушенина.
От участия в турнире отказались чемпионка мира китаянка Хоу Ифань, экс-чемпионка мира украинка Мария Музычук, россиянки Татьяна Косинцева и Алиса Галлямова.