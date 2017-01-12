Кивинукк: санкции — компетенция ВАДА, но у НАДО мощный голос в борьбе с допингом

Исполнительный директор Эстонского антидопингового агентства (EADA) Элина Кивинукк прокомментировала призыв Национальных антидопинговых организаций отстранить всех российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, а также лишить Россию права проведения любых состязаний, как уже полученных, так и будущих.
«Хотелось бы подчеркнуть, что заявление, прозвучавшее на этой неделе, не было инициативой iNADO, хотя как зонтичная организация она была вовлечена в процесс. Это была независимая инициатива. Собрались хорошие антидопинговые эксперты, было озвучено беспокойство по поводу текущей ситуации в антидопинговом мире. У iNADO есть взвешенный взгляд по антидопинговым вопросам в разных странах, а также ценный опыт в улучшении антидопинговых служб.
Что касается Эстонского антидопингового агентства, мы полностью поддерживаем реформы, объявленные в августе прошлого года. Мы твёрдо убеждены, что чистые спортсмены должны быть защищены и целостность спорта может поддерживаться только общими усилиями ключевых игроков антидопингового мира. EADA не присутствовало на первых двух встречах, однако было участником третьей встречи, где обсуждались последствия реформ, мы также представляли Балтийский регион в ходе обсуждений.
Какие-либо санкции на основании доклада Макларена находятся в компетенции ВАДА, а не NADO. Но мы всячески поддерживаем ВАДА в этих действиях. Кроме того, мы уверены, что национальные антидопинговые организации имеют мощный голос в борьбе с допингом, и мы считаем, что очень важно продолжать конструктивные обсуждения, как улучшить ситуацию в системе спорта, начиная с этого момента», — цитирует Кивинукк «Спорт-экспресс».