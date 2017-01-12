Фролина: своё функциональное состояние оцениваю на «троечку»

Представительница Южной Кореипрокомментировала своё выступление на втором этапе женской эстафеты 4х6 км на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.«Задача нашей команды — быть как можно ближе к лидерам, чтобы нас как можно позже сняли с дистанции за круговое отставание. Мы хотим заработать очки и увеличить квоту своей команды на следующий сезон.Что касается своего результата, то удаётся хорошо работать на стрельбе и раскладывать силы по дистанции, но функциональное состояние по-прежнему оцениваю на «троечку». Я много пропустила, поэтому чувствую, что многого не хватает. Смотришь, как другие быстро и чётко работают, и понимаешь, сколько ещё надо работать», — передаёт слова Фролиной корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.