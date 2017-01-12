Домрачева: не знаю, правильно ли было переносить этап Кубка мира из Тюмени

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлонуподелилась своим отношением к переносу этапа Кубка мира по биатлону из Тюмени в Контиолахти.«Мне сложно сказать, правильное ли это решение, так как выводы из доклада Макларена делать пока рано. У меня лично мало информации по этому поводу. Тюмень мне нравится. Стадион хороший, болельщики приятные. Вообще, спортсменам важнее — как соревноваться, а не где, но я ничего против Тюмени не имею», — передаёт слова Домрачевой корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.