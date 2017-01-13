Фигуристка Яновская будет выступать за Венгрию

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков подтвердил, что чемпионка мира среди юниоров 2015 года в танцах на льду Анна Яновская будет выступать за Венгрию.
«Яновская будет выступать за Венгрию, наша федерация одобрила её переход. Этот вопрос решился относительно недавно», — приводит слова Горшкова «Р-Спорт».
В дуэте с Сергеем Мозговым Яновская также выигрывала юношеские Олимпийские игры 2012 года, дважды становилась победительницей финала юниорского Гран-при. Пара распалась в мае 2016 года. Мозгов стал выступать с Бетиной Поповой, а Яновская пробовала себя в паре с Иваном Гурьяновым. В Венгрии её партнёром станет Адам Лукач.