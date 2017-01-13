Решение по делу лыжников Легкова и Белова FIS вынесет на следующей неделе

Международная федерация лыжного спорта (FIS) 13 января 2017 года провела в Цюрихе (Швейцария) слушания по делу временно отстранённых лыжников, сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России. Слушания проходили в закрытом режиме, на видеоконференции присутствовали только спортсмены и представители Антидопинговой комиссии FIS.Итоговое решение FIS будет вынесено на следующей неделе.Легков и Белов входят в число шести спортсменов сборной России по лыжным гонкам, участвовавших в Олимпиаде-2014, которые временно отстранены от международных соревнований по итогам доклада комиссии Макларена.