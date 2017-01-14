Елистратов — чемпион Европы по шорт-треку, Просвирнова — серебряный призёр

Россиянин Семён Елистратов победил на дистанции 1500 метров на чемпионате Европы по шорт-треку, который проходит в Турине (Италия). Вторым стал венгр Лю Шаоань. Замкнул тройку Владислав Быканов из Израиля.
На аналогичной дистанции у женщин победила итальянка Арианна Фонтана. Россиянка Софья Просвирнова стала второй.
Шорт-трек. Чемпионат Европы. Турин, Италия, 1500 м
Мужчины
1. Семён Елистратов (Россия).
2. Лю Шаоань (Венгрия).
3. Владислав Быканов (Израиль)…
7. Виктор Ан (Россия).…
10. Александр Шульгинов (Россия).
Женщины
1. Арианна Фонтана (Италия).
2. Софья Просвирнова (Россия).
3. Люсия Перети (Италия)…
5. Екатерина Константинова (Россия).…
9. Татьяна Бородулина (Россия).