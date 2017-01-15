Саночник Павличенко выиграл этап Кубка мира в Сигулде, Репилов — второй

Россиянин Семён Павличенко победил на шестом этапе Кубка мира по санному спорту в Сигулде. Второе место занял его соотечественник Роман Репилов, а замкнул тройку лидеров австриец Вольфганг Киндль.
Санный спорт. Кубок мира. Шестой этап. Сигулда, Латвия
Мужчины. Одноместные сани
1. Семён Павличенко (Россия) – 1.35,715.
2. Роман Репилов (Россия) – 1.35,856.
3. Вольфганг Киндль (Австрия) – 1.35,967…
5. Степан Фёдоров (Россия) – 1.36,023…
8. Александр Горбацевич (Россия) – 1.36,265…
19. Максим Аравин (Россия) – 1.36,648.