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Адвокат Легкова: выявили несоответствие кодов спортсменов в докладе Макларена

15 января 2017, воскресенье. 14:32. Другие
Кристоф Вишеманн, адвокат олимпийского чемпиона Игр 2014 года в Сочи по лыжным гонкам россиянина Александра Легкова, временно отстранённого по подозрению в нарушении антидопинговых правил, заявил, что его клиент может быть оправдан.

«После анализа документации из доклада Макларена мы выявили несоответствия по кодам спортсменов. К примеру, спортсмен под кодом Белова фигурирует на двух соревнованиях, на которых он даже не выступал. Таким образом, этот код принадлежит другому спортсмену. Мы обратили на эту проблему внимание комиссии FIS в пятницу.

Ответ по Легкову должен прийти в течение нескольких недель. Мы ждём положительного решения и снятия отстранения. Александр продолжает подготовку к чемпионату мира», — приводит слова Вишеманна Expressen.

23 декабря Международная федерация лыжного спорта по результатам доклада независимой комиссии ВАДА отстранила шесть российских лыжников: Легкова, Белова, Евгению Шаповалову, Юлию Иванову, Максима Вылегжанина и Алексея Петухова.
Источник: Expressen Сообщить об ошибке
Теги
Александр Легков Допинг Отстранение России
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