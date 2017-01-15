Адвокат Легкова: выявили несоответствие кодов спортсменов в докладе Макларена

, адвокат олимпийского чемпиона Игр 2014 года в Сочи по лыжным гонкам россиянина, временно отстранённого по подозрению в нарушении антидопинговых правил, заявил, что его клиент может быть оправдан.«После анализа документации из доклада Макларена мы выявили несоответствия по кодам спортсменов. К примеру, спортсмен под кодом Белова фигурирует на двух соревнованиях, на которых он даже не выступал. Таким образом, этот код принадлежит другому спортсмену. Мы обратили на эту проблему внимание комиссии FIS в пятницу.Ответ по Легкову должен прийти в течение нескольких недель. Мы ждём положительного решения и снятия отстранения. Александр продолжает подготовку к чемпионату мира», — приводит слова Вишеманна Expressen.23 декабря Международная федерация лыжного спорта по результатам доклада независимой комиссии ВАДА отстранила шесть российских лыжников: Легкова, Белова, Евгению Шаповалову, Юлию Иванову, Максима Вылегжанина и Алексея Петухова.