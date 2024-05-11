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Бородавко оценил прошедший сезон для российских лыжников

Бородавко оценил прошедший сезон для российских лыжников
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Главный тренер сборной России по лыжам Юрий Бородавко заявил, что сезон-2023/2024 для российских лыжников прошёл на твёрдую четвёрку.

«В целом могу оценить на твёрдую четвёрку. Во внутренних соревнованиях мы сделали огромный шаг вперёд, проведение этапов Кубка России было на высочайшем уровне. Команда у нас большая, у кого‑то сезон получился, у кого‑то — нет, мешали травмы, болезни.

Отстранение (от международных стартов) пошло на руку нашим молодым спортсменам, они соревнуются с лучшими российскими лыжниками и очень мощно прибавляют», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Тренер также отметил, что в случае отстранения от международных стартов в невыгодном положении оказываются только лидеры, которые могли бы выступать на Кубке мира, но для молодого поколения — это хороший опыт. Бородавко не смог назвать спортсменов, которые стали для него открытием в этом сезоне.

Напомним, российские лыжники не могут выступать на международных стартах по решению FIS.

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