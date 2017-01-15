Репилов и Иванова победили в спринте на этапе КМ по санному спорту в Латвии

Россиянин Роман Репилов победил в спринте на этапе Кубка мира по санному спорту в Сигулде. Второе место занял победитель классических соревнований Семён Павличенко. Среди женщин первенствовала россиянка Татьяна Иванова, а замкнула тройку лучших её соотечественница Виктория Демченко.
Санный спорт. Кубок мира. Шестой этап. Сигулда, Латвия
Спринт
Мужчины. Одноместные сани
1. Роман Репилов (Россия) – 27,585.
2. Семён Павличенко (Россия) – 27,610.
3. Вольфганг Киндль (Австрия) – 127,642…
6. Степан Фёдоров (Россия) – 27,726…
9. Александр Горбацевич (Россия) – 27,784.
Женщины. Спринт
1. Татьяна Иванова (Россия) – 30,692.
2. Натали Гейзенбергер (Германия) – 30,904.
3. Виктория Демченко (Россия) – 30,907.
Мужчины. Двойки. Спринт
1. Тони Эггерт/Саша Бенекен (Германия) – 30,890.
2. Оскарс Гудрамович/Петерис Калниньш (Латвия) – 30,980.
3. Тобиас Вендль/Тобиас Арльт (Германия) – 31,006.
4. Владислав Южаков/Юрий Прохоров (Россия) – 31,114…
8. Андрей Богданов/Андрей Медведев (Россия) – 31,335.