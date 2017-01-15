Васильев: Юрлова хочет выступить на этапе Кубка IBU в Антхольце

Глава федерации биатлона Санкт-Петербургарассказал о физическом состояниии её планах на будущее.«Оценить состояние Юрловой сейчас очень сложно, мы не видели её на соревнованиях. Судя по контрольным тренировкам, она в достаточно неплохой форме, может даже удивить некоторых спортсменов. Екатерина восстановилась после родов и достаточно здорово выглядит, в том числе и внешне. Она хочет выступить на следующем этапе Кубка IBU в Антхольце, чтобы попробовать попасть на чемпионат Европы. Но всё будет зависеть от её кондиции.Чтобы понять, попадёт ли Юрлова в сборную на чемпионат мира, нужно посмотреть хотя бы один официальный старт. У каждого спортсмена уникальный организм, со своими особенностями. Например, Дарья Домрачева сейчас не столь яркая и не показывает тех результатов, к которым мы привыкли», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.