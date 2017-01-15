Лыжница Матвеева выиграла второе золото этапа Кубка мира за два дня

Российские лыжницы Юлия Белорукова и Наталья Матвеева выиграли командный спринт свободным стилем на шестом этапе Кубка мира в Тоблахе (Италия).
Второе место с отставанием 0,04 секунды заняла шведская команда. Замкнули тройку призёров норвежки.
Для Матвеевой это вторая победа на этом итальянском этапе. Днём ранее она первенствовала в индивидуальном спринте свободным стилем.
Лыжные гонки. Кубок мира. Шестой этап. Тоблах, Италия
Женщины. Командный спринт. Свободный стиль
1. Россия (Юлия Белорукова, Наталья Матвеева) – 18.00,9.
2. Швеция (Ида Ингермарсдоттер, Анна Фальк) – отставание 0,1.
3. Норвегия (Астрид Якобсен, Майкен Касперсен Фалла) – + 0,1.