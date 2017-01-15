Касперович: Елисеева и Бабикова будем вести к главной задаче — чемпионату мира

Главный тренер сборной России по биатлонуподвёл итоги пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге для мужской половины команды.«Мы закончили очередной этап Кубка мира. Мы попробовали в эстафете другой вариант. Я уже говорил об этом Антону Шипулину. Он надёжный финишёр, но мы в любом случае должны иметь запасной вариант. И мы этот вариант будем продолжать накатывать. Думаю, в той гонке это оправдалось. То, что не получилось на финишном створе, тобыло тяжело чисто психологически.Что касается пропуска гонки преследованияи Антоном Бабиковым, то это связано с необходимостью подготовки к чемпионату мира. Мы дали им возможность отдохнуть, потому что на следующем этапе КМ в Антхольце достаточно сложные старты. В первую очередь из-за высоты. И мы не имеем права рисковать данными спортсменами. Мы их уже посмотрели, знаем их возможности и будем их вести к основной задаче — чемпионату мира», — передаёт слова Касперовича спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.