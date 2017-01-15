Услугина: промах стал только моей ошибкой

Российская биатлонисткапрокомментировала своё выступление в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге, где она стала 22-й.«Единственный промах я допустила из-за того, что поторопилась за девчонками. Мои ближайшие соперницы стреляли очень быстро, это заставляло стрелять в стремительном темпе. Промах стал только моей ошибкой. Тем не менее гонкой преследования я довольна, удалось потерпеть в борьбе с более сильными соперницами. Стрельба также получилась. В целом я довольна собой. Всегда хочу продвинуться вперёд в гонке преследования. В Рупольдинге поставила перед собой задачу быстро начать гонку. Поставленную цель выполнила», — приводит слова Услугиной «Тюменская арена».