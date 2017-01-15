Демченко: очень рад, что российские саночники смогли использовать свои шансы

Главный тренер сборной России по санному спортупрокомментировал победу своей команды в эстафете на шестом этапе Кубка мира в Сигулде.«Очень рад, что ребята смогли использовать свои шансы и выиграть эти медали. Вчера мы недосчитались одной золотой медали, а все другие медали рассчитаны.Трасса в Сигулде считается домашней, она базовая для сборной России. Поэтому мы здесь имеем хороший накат, здесь нам выступать проще. Удачный этап сложился. Давненько мы так хорошо не выступали», — сказал Демченко в программе «Все на матч».