Фуркад может отказаться от последних этапов КМ в случае досрочной победы

Французский биатлонист Мартен Фуркад может завершить выступление в Кубке мира, если досрочно выиграет общий зачёт турнира, сообщает L´Equipe.
По информации французского издания, Фуркад пропустит последние два этапа КМ — в Контиолахти и Холменколлене. Причиной послужит скорое рождение второго ребёнка спортсмена. При этом ранее Фуркад утверждал, что не собирается пропускать последние старты.
На данный момент на счету Фуркада 730 очков, и он опережает идущего вторым немца Симона Шемппа на 284 очка, а россиянина Антона Шипулина, занимающего третью строчку, — на 290.