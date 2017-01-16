МФК «Спартак» проиграл «Дине-дублю» в 14-м туре Высшей лиги

Московский «Спартак» в матче 14-го тура чемпионата России по мини-футболу в Высшей лиге проиграл «Дине-дублю» со счётом 5:6. Для красно-белых это поражение стало вторым в 12 матчах. «Дина-дубль» одержала третью победу в 13 встречах.
Мини-футбол. Чемпионат России. Высшая лига. 14-й тур
«Дина-дубль» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 6:5 (3:2).
Голы: Мухутдинов, 3 (1:0); Крутый, 10 (2:0); Циммерман, 13 (2:1); Нишнианидзе, 22 (2:2); Крутый, 25 (3:2); Циммерман, 27 (3:3); Филатов, 32 (3:4); Чичкан, 34 (4:4); Саносян, 38 (4:5); Ахмадеев, 49 (5:5); Крутый, 50 (6:5).
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, «Дина-дубль» — 10-е.