Чемпионат мира по хоккею с мячом 2018 года примет Хабаровск

Чемпионат мира по хоккею с мячом в 2018 году пройдёт в Хабаровске, сообщает официальный сайт правительства Хабаровского края. Хабаровск примет эти соревнования в третий раз. В 2017 году чемпионат мира пройдёт в Сандвикене (Швеция).«Наш регион по праву можно назвать территорией русского хоккея. Предстоящий чемпионат мира пройдёт на высшем уровне и станет ярким, уникальным событием, праздником для всех наших жителей. Мы обеспечим безопасность и работу всех служб по высшему мировому стандарту. Хабаровскому краю нужны крупные международные спортивные события», — сказал губернатор края